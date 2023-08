Ida Platano e Gemma Galgani, la reunion a Brescia: «L'amicizia quella vera»

di Redazione web

Ida Platano e Gemma Galgani insieme a Brescia. Il weekend, infatti, le due dame di Uomini e donne lo hanno trascorso insieme tra coccole, risate e il benessere dell'amicizia che le lega da anni.

Per Ida Platano, al momento, la storia d'amore con Alessandro Vicinanza prosegue per il meglio, mentre per Gemma Galgani ancora non è arrivato il "principe azzurro" nello studio di Maria De Filippi. La dama, 72 anni, però, grazie al programma ha trovato un'amicizia così speciale.

Ida Platano e l'amicizia con Gemma

Le due donne si sono incontrate a Brescia per trascorrere insieme qualche ora nel weekend. «Belli miei buongiorno, io mi faccio fare le coccole in questa bellissima domenica», ha detto nelle sue stories di Instagram Ida Platano stingendo la mano a Gemma.

L'amicizia che lega le due dame del programma di Canale 5 va avanti da anni e nonostante le critiche da parte del pubblico secondo cui le due, in molte occasioni, non sarebbero state in grado di darsi i giusti consigli amorosi, loro continuano a volersi bene e frequentarsi, ormai fuori dal programma, dove la siciliana Ida ha trovato l'amore mentre Gemma ancora no.

