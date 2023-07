Ida Platano, aria di crisi con Alessandro Vicinanza? «Lei da sola in Sardegna»

di Redazione web

«Tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza c'è aria di crisi». A sostenerlo sarebbero alcuni fan della coppia che da diversi giorni non vedono i due innamorati trascorrere le vacanze estive insieme e, preoccupati, si stanno domandando se si siano presi o meno un pausa.

La dama del Trono Over di Uomini e Donne, infatti, è in Sardegna, ma senza il suo fidanzato. Cosa starà accadendo?

Ida Platano in Sardegna

Volto un po' pensieroso dinanzi al mare: Ida Platano nelle ultime ore ha pubblicato delle stories su Instagram di sé in spiaggia e, poi, quello che sembra un cocktail in solitaria. Sardegna è la location nella quale la dama del trono over del programma di Maria De Filippi, starebbe trascorrendo qualche giorno in vacanza.

I fan della coppia, però, si sono subito allertati: «Alessandro Vicinanza dov'è?».

Il cavaliere 39enne della trasmissione di Canale 5 pare sia nella sua città natale, Salerno, dove sarebbe impegnato in cerimonie di cui cura gli allestimenti floreali.

Potrebbe essere solo il lavoro, quindi, a tenerli separati, ma per i fan c'è altro sotto. Per il momento nessuno dei due ha annunciato una crisi o una separazione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Luglio 2023, 20:33

