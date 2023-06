Ida Platano non riesce a dormire in vacanza. I fan senza scrupoli: «È la menopausa»

di Redazione web

Ida Platano, ex dama di Uomini e Donne, si trova in vacanza in Puglia e, tra una giornata in spiaggia e un aperitivo con vista sul mare, tiene aggiornati i suoi follower sulla sua vita privata e sulla relazione con Alessandro Vicinanza. I due, infatti, hanno trascorso le vacanze insieme e sono più innamorati che mai.

Nelle ultime storie su Instagram, Ida Platano ha raccontato di non riuscire a riposare bene sotto l'ombrellone, come un tempo era solita fare: «Prima dormivo le ore ed ero riposata, da qualche anno a questa parte non riesco più a rilassarmi e non capisco il motivo».

La risposta dei fan non si è fatta attendere ed è stata molto divertente.

Ida Platano, lo sfogo sui social: «Mi chiamano al negozio per insultarmi, ma siete impazziti?»

Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sempre più innamorati: nuova vacanza a Mykonos

La risposta dei fan

I fan non si sono fatti attendere e hanno subito commentato il "disagio" di Ida Platano: «Sicuramente è la vecchiaia». La ex dama ha risposto ai suoi follower con un sorriso e divertendosi, ammettendo che lei non ha paura di invecchiare. Su TikTok, però, alcuni hater hanno iniziato a rispondere con ironia:«Succede quando entri in menopausa, lo dovrebbe sapere molto bene». I commenti taglienti sono stati messi da parte dall'ex dama. Ida Platano ha preferito riderci su e non dare peso alle battutine, ed è tornata a bere il suo drink in riva al mare, godendosi la sua vacanza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Giugno 2023, 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA