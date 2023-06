Ida Platano, lo sfogo sui social: «Mi chiamano al negozio per insultarmi, ma siete impazziti?»

di Redazione web

Ida Platano furiosa si è scagliata contro i suoi follower su Instagram per ribadire il rispetto che chiede ai suoi fan. Soprattutto quando riguarda il suo ruolo di mamma, la dama del Trono Over di Uomini e donne, non vuole sentire critiche, né accetta che le si possa giudicare il modo in cui cresce suo figlio, che tiene volontariamente lontano dai riflettori. «Ieri una donna mi ha chiamato al negozio per criticarmi: ma siete impazziti?», ecco quanto ha raccontato.

Ida Platano e il «mio ruolo di mamma»

La dama del Trono Over del programma condotto da Maria De Filippi ha sempre chiarito che la sua apparizione all'interno della trasmissione non doveva essere una giustificazione per ricevere critiche anche sulla sua vita privata.

Infatti, stanca delle continue lamentele di alcuni hater che le direbbero di trascurare suo figlio per apparire sui social, Ida Platano ha risposto così: «Voi vedete quello che scelgo di farvi vedere.

Non è chiaro a cosa stesse facendo riferimento la 40enne siciliana, ma sul suo ruolo di madre si possono immaginare le critiche, mentre sul suo passato, c'entrerà ancora il suo ex Riccardo Guarnieri?

