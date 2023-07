Ida Platano e Alessandro Vicinanza, amore in crisi? L'ultima story su Instagram preoccupa i fan

di Redazione web

Ida Platano (41 anni) e Alessandro Vicinanza (39 anni) sono una delle coppie uscite dal trono over di Uomini e Donne che più ha fatto discutere e sognare gli appassionati del dating show di Maria De Filippi. Dopo una relazione molto travagliata con Riccardo Guarnieri (43 anni), Ida sembrava avesse trovato l'amore della sua vita tra le braccia di Alessandro, ma negli ultimi giorni queste certezze stanno svanendo. La dama del trono over in questo momento si trova in vacanza con le amiche a Cagliari, lasciando solo a casa Alessandro che, dopo le voci su una presunta crisi, ha pubblicato una storia su Instagram molto sospetta e i fan hanno iniziato a preoccuparsi.

Ida Platano, aria di crisi con Alessandro Vicinanza? «Lei da sola in Sardegna»

Ida Platano, Alessandro Vicinanza la riprende con lo smartphone mentre guida con una mano sul volante. I fan: «Dovrebbero toglierti la patente»

Ida e Alessandro, tra alti e bassi

Alessandro Vicinanza ha pubblicato una storia su Instagram molto misteriosa, dopo che ieri, 22 luglio, le voci su una loro presunta crisi avevano iniziato a spargersi a macchia d'olio sul web.

La frase molto criptica ha preoccupato i fan che hanno iniziato a tempestarlo di domande, sia sul destinatario di tale frase, sia sul senso vero e proprio. In molti lo hanno criticato per la frase poco chiara e grammaticalmente non esatta.

La risposta del cavaliere

Il cavaliere ha risposto ai fan dicendo che questa frase non era la sua, bensì di un libro che sta leggendo, "L'ordine del tempo" di Carlo Rovelli. Alessandro ha rivelato ai suoi fan che d'estate fa fatica a dormire e quindi ha iniziato a leggere qualche libro prima di andare a letto.

La citazione non avrebbe, quindi, nessun legame con la sua relazione con Ida Platano, ma i fan non sono certi e aspettano le dichiarazioni della ex dama.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Luglio 2023, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA