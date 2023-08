Ida Platano, minacce choc sui social: lei la prende con ironia. Cosa è successo

di Redazione web

Ida Platano, ex dama di Uomini e donne, si stava godendo la vacanza in compagnia del suo fidanzato Alessandro Vicinanza, quando qualcosa è andato storto. Un messaggio in direct, infatti, ha turbato il suo soggiorno in Salento.

Un uomo, su Instagram, le ha scritto «Sparati morta sciampista». La risposta di Ida Platano lascia i fan senza parole.

Minacce social

Invece di arrabbiarsi come suo consueto, Ida Platano commenta la vicenda ridendo.

L'ex dama di Uomini e donne, Siciliana, classe 1982, non gliel'ha mandate a dire e ha pubblicato lo screen come prova di quanto affermato dall'utente.

«Grazie ce**o umano, non ho problemi - ha insistito l'uomo -. Adesso la mia stima si è triplicata. Sono a Santo Domingo con i miei soldi, non con i soldi degli altri. Puoi anche impiccarti sciampista, lo confermo, spero tu abbia i soldi per poter pagare lo studio legale di mio padre».

Lei, di tutta risposta, gli manda i saluti dalla Puglia con uno scatto di spalle vicino ad un murales.

