Ida Platano, Alessandro Vicinanza e la vacanza a Ibiza: «Non ce la faccio più». Cosa è successo

La vacanza a Ibiza e Formentera per la coppia formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza prosegue a gonfie vele, o quasi. I due ex protagonisti del Trono over di Uomini e donne, infatti, si stanno dedicando qualche giornata di mare e relax in totale serenità.

Innamorati più che mai, pare, però, che qualcosa turbi la serenità del cavaliere del programma di Maria De Filippi. Cosa avrà fatto Ida Platano? Scopriamolo insieme.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza a Capri. Nessuna crisi? «Non è come sembra»

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, amore in crisi? L'ultima story su Instagram preoccupa i fan

La confessione di Alessandro Vicinanza

«Ragazzi è più di mezz'ora che la sto aspettando. Io non ce la faccio più, tra poco me ne vado in spiaggia da solo. Seppure, la volete sapere tutta? Neanche mi ci fa andare in spiaggia da solo», ha confessato nelle sue stories di Instagram il fidanzato di Ida Platano. Per fortuna, quindi, niente che non si possa risolvere con una risata e con un bacio ai quali la dama di U&D aggiunge: «Ma vacci in spiaggia da solo!». Problemi di gelosia?

