Uomini e Donne, ecco data e orario della prima puntata

di Redazione web

Uomini e Donne è uno dei programmi pomeridiani più seguito e amato dai telespettatori italiani che, ogni anno, si appassionano alle storie dei tronisti e delle o dei relativi corteggiatori. Ogni anno, a giugno, il programma si interrompe per osservare la pausa estiva nella quale, comunque, i fan del dating show si consolano con Temptation Island. Ora, che settembre si avvicina, è tempo nuovamente di Uomini e Donne e quindi ecco quando ci sarà la prima puntata e a che ora.

Uomini e Donne, Isabella Ricci posta la foto in bikini: «Non mi vergogno della mia età e nemmeno del mio corpo»

Uomini e Donne, Alessia Cammarota si sfoga contro i "consigli" dei follower sui social: «Terrorismo psicologico»

Appuntamento con Uomini e Donne

A breve i telespettatori di Canale 5 potranno tornare a seguire le avventure amorose di tronisti e corteggiatori protagonisti di Uomini e Donne. Stando a quanto riporta Comingsoon, le prime registrazioni del programma potrebbero avere luogo il 24-25 o 26 agosto e, quindi, la prima puntata sarebbe prevista per lunedì 11 settembre sempre alle 14.45.

In studio con Maria De Filippi e i ragazzi alla ricerca dell'amore, dovrebbero essere riconfermati Tina Cipollari e Gianni Sperti nel ruolo di opinionisti, sia per il trono classico che per quello over.

Attraverso i profili social di Uomini e Donne non è ancora stata svelata una data precisa di inizio, ma è bene che i fan restino all'erta perché a breve potrebbero esserci novità importanti.

I protagonisti della prima puntata

Sebbene non ci sia ancora nulla di certo, durante la prima puntata di Uomini e Donne dovrebbe esserci la storica dama del programma: Gemma Galgani. Per quanto riguarda la presenza di altre due colonne portanti del dating show, ovvero Armando Incarnato e Roberta Di Padua, non si sa ancora nulla.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Agosto 2023, 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA