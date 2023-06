Uomini e donne, Cecilia Zagarrigo: «Alle volte mi sento una mamma inadeguata»

di Redazione web

Cecilia Zagarrigo è stato uno dei volti più amati del dating show Uomini e Donne. L'ex corteggiatrice, qualche tempo fa, è diventata mamma per la prima volta della sua bambina, la piccola Mia, che compare spesso nelle sue storie Instagram. L'influencer è molto seguita sul social, infatti, il suo profilo conta quasi un milione di follower che sono sempre aggiornati su ciò che fa Cecilia che, di recente, si è lasciata andare a uno sfogo.

Dicono che il mestiere più complicato del mondo sia quello della mamma: mille responsabilità, mille preoccupazioni e mille cose a cui pensare che, però, vengono tutte ricompensate dal sorriso del proprio bambino. Il messaggio che voleva esprimere Cecilia Zagarrigo con il suo "sfogo" su Instagram, è proprio questo: anche se a volte potrebbe sentirsi una mamma inadeguata, in realtà, tutto ciò che desidera è la felicità della sua bambina.

L'influencer aveva pubblicato una storia con una foto che la ritraeva insieme a Mia e nella quale spiegava: «Oggi è una di quelle giornate faticose, dove tutto mi sembra così difficile e io inadeguata.

Cecilia Zagarrigo e i social

Cecilia Zagarrigo è molto attiva sui propri canali social, in particolar modo, su Instagram dove, ogni giorno, pubblica moltissime storie e post per tenere sempre aggiornati i suoi fan. Nell'ultimo video che ha postato si trova in aeroporto (forse) in partenza per le vacanze, l'influencer, però, non ha svelato la meta.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Giugno 2023, 18:27

