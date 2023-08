Andrea Cerioli presto papà: «Piango già per tutto, Arianna è molto più tranquilla di me e ha scoperto di essere incinta così...»

di Redazione web

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione prossimamente diventeranno genitori. L'ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne, che si sono conosciuti proprio dentro allo studio di Maria De Filippi, hanno annunciato di aspettare un bebè nei giorni scorsi tramite un post pubblicato su Instagram. Nelle scorse ore, Andrea ha risposto ad alcune domande dei follower che gli hanno chiesto cosa sta provando e come sta vivendo il fatto che a breve diventerà papà per la prima volta.

U&D, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione genitori: «A te che sarai la parte migliore di noi»

Le storie Instagram di Andrea Cerioli

Andrea Cerioli, nelle proprie storie Instagram, si è rivolto ai suoi follower: «Volete che ci teniamo un po' di compagnia? Dato che io sono in divano a badare ad Arianna che ha l'influenza». Qualcuno gli ha, quindi, chiesto: «Come avete scoperto della gravidanza di Arianna?», Andrea, allora, ha risposto: «Lo stavamo cercando. Dopo qualche giorno di ritardo, Arianna non aveva il coraggio di fare il test. Poi sfortunatamente l'ha detto a mia sorella che in due minuti scarsi è arrivata a casa con il test. Ed eccoci qui».

Poi, Andrea, spiegando il suo stato d'animo e la sua emozione ha scritto: «Faccio più domande alla dottoressa io che Arianna, lei è molto tranquilla. Una gravidanza serena fa bene al bambino, quindi cerco di soffocare le ansie.

Il nome del bambino o della bambina

Infine, ad Andrea Cerioli è stato chiesto come chiameranno il bambino o la bambina che nascerà: «A me piace ricordarla ogni giorno, era mia mamma, sarà con me in ogni istante della mia vita. Non sento il bisogno di dare il suo nome a un'eventuale bimba. La mia bimba avrà il suo nome, appena sarà in grado di capirmi le racconterò chi era e quanto ho amato la sua nonna».

