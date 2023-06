Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione in crisi? Lei chiarisce tutto e risponde così

di Redazione web

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati e seguiti del palinsesto di Canale 5 e i fan del dating show più famoso d'Italia si ricordano tutte le coppie, alcune più longeve altre meno, che sono nate all'interno del salotto di Maria De Filippi. Sicuramente, uno dei "troni" più amati è stato quello che vedeva Andrea Cerioli nelle vesti di tronista e Arianna Cirrincione in quelle di corteggiatrice. I due fanno coppia fissa dal 2019 e, negli ultimi giorni, si vocifera che si respiri un po' di aria di crisi. L'influencer ha pubblicato una storia Instagram in cui risponde a questa insinuazione.

Nicole Santinelli e il "colpo di fulmine" (con esplosione), poi lo sfogo. E i fan ribattono: «Te la sei cercata»

Uomini e Donne, Tina Cipollari potrebbe lasciare il suo posto nella nuova edizione del programma: ecco cosa succederà

La storia Instagram di Arianna Cirrincione

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono una delle coppie più affiatate uscite da Uomini e Donne. I due stanno insieme da quattro anni, hanno due gatti e un cagnolino e hanno appena finito di sistemare la nuova casa in cui si sono trasferiti. Proprio per questo, ovvero perché l'ex tronista e l'influencer sembrano più complici che mai, le voci di una possibile crisi sono state come un fulmine a ciel sereno. È vero che sia Andrea che Arianna non pubblicano molti post insieme, ma questo non può essere sinonimo di rottura o difficoltà nella coppia. Così, l'influencer ha postato una storia in cui chiarisce: «Ragazzi faccio questa storia perché sto leggendo alcune cose in giro e mi stanno inviando vari articoli su di me e Andrea... volevo dirvi che va tutto benissimo e non c'è niente di vero su una presunta crisi, quindi state tranquilli».

Uomini e donne, Alessio Campoli su Luca Daffrè: «Mi sono ricreduto. Siamo stati a Milano insieme»

La storia Instagram di Andrea Cerioli

Inoltre, qualche ora prima che Arianna pubblicasse il video, anche Andrea Cerioli aveva postato una foto della fidanzata stesa sul divano e coperta da un plaid. L'ex tronista aveva scritto: «Ci sono 35 gradi, io non so cosa dire...». I due, spesso, si prendono in giro sui rispettivi social.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Giugno 2023, 20:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA