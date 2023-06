Nicole Santinelli e il "colpo di fulmine" (con esplosione), poi lo sfogo. E i fan ribattono: «Te la sei cercata»

di Redazione web

Nicole Santinelli ha preso «solo una piccola scossa». A raccontare l'accaduto è stata proprio l'ex tronista di Uomini e donne che su Instagram ha condiviso un'immagine in cui si vedono le conseguenze del colpo di fulmine che si è abbattuto sulla casa dei suoi vicini, colpendo in parte anche lei. Nulla di grave o preoccupante per Nicole Santinelli che vive già un periodo triste a causa dei continui attacchi degli hater dopo la separazione con il suo corteggiatore. Ma capiamo insieme cosa è successo.

Nicole Santinelli e il "colpo di fulmine"

Una palma in fiamme a pochi metri di distanza dalla sua abitazione e i vigili del fuoco a supporto per spegnere l'incendio. L'ex tronista di Uomini e donne ha condiviso sui social le immagini di un fulmine che si è schiantato sulla pianta vicino casa sua causando dei danni che, fortunatamente, non hanno colpito in modo grave né lei né i suoi vicini.

«Un fulmine ha attraversato la palma dei miei vicini provocandone l'incendio, e l'esplosione del circuito elettrico di tutta casa e della macchina. Stanno tutti bene! Anch'io sto bene, ho solo preso una piccola scossa. Sicuramente sarebbe meglio evitare prese dirette di corrente con condizioni simili», scrive Nicole Santinelli su Instagram.

Energia (negativa) per Nicole Santinelli

La scossa ricevuta va a coronare un periodo un po' sfortunato per l'ex tronista che è protagonista da diverse settimane del ciclone di indignazione dei fan della coppia composta da lei e dall'ex corteggiatore Carlo Alberto Mancini, lasciato da Nicole Santinelli a distanza di neanche un mese dalla fine del programma di Maria De Filippi.

Lei ha risposto a chi si intromette nella sua privacy, scrivendo: «La piazza è il luogo di paese in cui tutto si vede e tutto si nasconde, non il buco della serratura dal quale vorreste guardare».

In altre parole, esporre la propria vita pubblicamente, potrebbe avere dei rischi e non sempre sono storie al lieto fine come il suo "colpo di fulmine".

