Uomini e donne, Alessio Campoli su Luca Daffrè: «Mi sono ricreduto. Siamo stati a Milano insieme»

di Redazione web

Alessio Campoli ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Luca Daffrè. L'ex corteggiatore e l'ex tronista hanno in comune una vecchia protagonista di Uomini e donne: Angela Nasti. Dopo l'ultimo trono di Lavinia Mauro terminato con la scelta di Alessio Corvino, Alessio Campoli è tornato negli studi di Uomini e donne come suo corteggiatore prendendo, però, un due di picche dalla giovane romana.

Il ragazzo era già noto nel programma di Maria De Filippi per la sua precedente storia con la sorella minore di Chiara Nasti, Angela. Luca Daffrè, in quella precedente edizione del trono di U&D era stato il rivale in amore. Oggi, invece, ha occupato il posto di tronista scegliendo Alessandra Fumagalli.

Molti fan si sono chiesti se si fossero placate le rivalità tra i due e Alessio Campoli ha risposto così.

Uomini e Donne, Alessandra Fumagalli e Alice Bologna alleate contro Luca Daffrè? Le due a pranzo insieme: cosa sta succedendo

Uomini e Donne, Alessandra torna a parlare di Luca dopo la rottura: «Mi ha messo in cattiva luce e non l’ho più sentito»

Pace fatta con Luca Daffrè

«Ho un mio caro amico che vive a Milano da qualche anno e con Luca sono ormai come fratelli - ha scritto Alessio Campoli su Instagram -. Dopo la mia scelta ci siamo sentiti tramite lui perché Daffrè aveva delle cose da dirmi, cose che ho apprezzato tanto.

I due, in altre parole, pare siano tornati amici. Cosa avrà fatto ricredere Alessio Campoli su Luca Daffrè?

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Giugno 2023, 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA