Lavinia Mauro: «Sul filler labbra mettetevi l'anima in pace». Il dettaglio inconfutabile dell'ex tronista di U&D zittisce gli hater

Lavinia Mauro si è scagliata contro gli hater. L'ex tronista di Uomini e donne, infatti, ha dovuto rispondere ai suoi follower in merito al presunto filler labbra. Secondo gli hater, la ragazza avrebbe fatto qualche punturina evidente. A dimostrarlo, a detta degli odiatori, sarebbero le foto che la ritraggono nel 2018 quando, nel programma di Maria De Filippi, faceva la corteggiatrice. Lei si difende con un dettaglio inconfutabile.

Quale prova avrà dovuto portare l'ex tronista ai sui fan? Scopriamolo insieme.

Lavinia Mauro e il presunto filler alle labbra

«Lavinia Mauro si è rifatta le labbra». Questi sono gli attacchi che le muovono alcuni follower dell'ex tronista di Uomini e donne: rispetto agli anni passati in cui si è presentata come corteggiatrice di Nicolò Brigante, qualcosa sarebbe (a detta loro) cambiato, notando che le sue labbra sarebbero più gonfie rispetto al 2018.

La sua apparizione oggi nel programma di Maria De Filippi ha generato, quindi, il dubbio su questo piccolo dettaglio. Dettaglio che lei ha smentito, pubblicando una foto a supporto della sua tesi.

La foto di Lavinia Mauro che smentisce i fan

A supporto del fatto che non si è rifatta le labbra, e neanche qualche punturina per gonfiarle, Lavinia Mauro pubblica una foto di lei da piccola.

«Questo è il mio schermo del cellulare - scrive l'ex tronista sulla foto -.

Poi, nelle stories di Instagram Lavinia ha spiegato: «Non mi preoccupano gli aghi e non ho nulla contro i ritocchi estetici - dice ai fan -. Ma non mi sono rifatta nulla perché ho paura di quei ritocchi permamenti: non vorrrei pentirmene».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Maggio 2023, 15:49

