Uomini e Donne, Alessandra torna a parlare di Luca dopo la rottura: «Mi ha messo in cattiva luce e non l’ho più sentito»

Alessandra Somensi è tornata a parlare di Luca Daffrè con il quale, fuori da Uomini e Donne, si è frequentata solamente una settimana. L’ormai ex coppia che si era formata nello studio di Maria De Filippi è scoppiata per l’incompatibilità di carattere, almeno così hanno raccontato i due sui propri profili social. A distanza di alcune settimane dalla rottura, Alessandra è tornata a parlare di Luca.

Le dichiarazioni di Alessandra Somensi su Luca Daffrè

Alessandra Somensi non ha proprio digerito il modo in cui l’ha trattata Luca Daffrè. L’ex corteggiatrice, che era appunto stata la scelta dell’ex tronista, aveva spiegato tramite storie Instagram il motivo per cui i due avevano capito di essere incompatibili. Alessandra si era lamentata del fatto che lui fosse molto infantile e che volesse a tutti i costi apparire ciò che in realtà non era.

I commenti dei fan sui social

Uomini e Donne è un programma molto seguito e molto amato dal pubblico di Canale 5 che si è espresso sui social in merito alle dichiarazioni di Alessandra. Alcuni utenti hanno scritto: «Lascia perdere, in giro c’è molto di meglio», «Ecco l’intelligenza di una persona che si vuole far notare dove può arrivare» oppure ancora «Per il cervello che ha è ovvio che creda al web».

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Maggio 2023, 18:33

