Oriana Marzoli pubblica un video dopo la rottura con Daniele Dal Moro. La reazione di lui è esagerata: «Non sono uno schiavo»

di Redazione Web

Continua il battibecco social tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La coppia, che fino a qualche giorno fa sembrava essere super affiatata, ora sembra essere giunta al capolinea. Daniele ha pubblicato una serie di storie in cui ha dato la sua versione dei fatti, smentita però dalle storie di Oriana che sostiene che contro di lei siano state dette cose infamanti.

Uomini e Donne, Alessandra Fumagalli e Alice Bologna alleate contro Luca Daffrè? Le due a pranzo insieme: cosa sta succedendo

Nina Moric ancora in ospedale, come sta: «Mi hanno salvato la vita, ma sono forte». Cosa è successo

Il video di Oriana

Dopo 48 ore di botta e risposta social con Daniele Dal Moro, ieri sera Oriana Marzoli ha pubblicato un video in cui è apparsa provata ed ha parlato di ‘giornata difficile’: «Sono qui ad aspettare un taxi, a Milano non è facile. Oggi non voglio stressarmi ulteriormente, oggi è una giornata già abbastanza difficile, stasera andrò ad un evento». Video a cui ha replicato Daniele con un vero e proprio fiume di parole, raccolto in diverse Instagram stories: «Vai a prendere per il c**o qualcun altro! Sono una persona non uno schiavo. Magari con il prossimo andrà meglio. Certo tu sei diversa, come i like che metti su commenti raccapriccianti sulla mia persona su Twitter. Aspetta dimenticavo quella non sei tu. È tua mamma. P.S: se io dico che non ti ho lasciata e che pensavo si potesse chiarire?!? Chi è stato?! Probabilmente le Orianistas. La verità è che nessuno ha lasciato nessuno, ma con te o si sta alle tue regole altrimenti ciaone!».

Lo sfogo di Daniele

Dal Moro non si trattiene e insiste: «Come ti dissi in casa io ti accetto per come sei.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Maggio 2023, 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA