Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, è finita. Alex Belli commenta, su Twitter scoppia la rivolta dei fan

di Redazione Web

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non stanno più insieme. In questi giorni, la notizia della fine della loro storia d’amore ha fatto il giro di tutti i social scatenando (non poche) polemiche. Polemiche che si sono create con i vari commenti dei fan dei due ex gieffini che si sono schierati chi da una parte chi dall’altra. Mentre, gli ormai ex “Oriele” hanno chiesto di rispettare questo momento, ecco che su Twitter Alex Belli ha commentato la rottura tra i due. I social non hanno, però, preso bene la sua uscita in merito.

La vicenda

Come nelle migliori soap, anche quando non è il protagonista, Alex Belli lo diventa. L’attore, che durante la sua partecipazione al GfVip aveva fatto molto parlare di sé per la storia intrattenuta con Soleil Sorge, si è espresso su Twitter in merito alla fine della relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Tutto è cominciato così: una ragazza aveva condiviso un video in cui si vedono la modella venezuelana e l’attore insieme a un evento, e ha scritto: «Oriana datti all’amore libero».

Alex Belli ha messo mi piace al commento e non contento ha risposto: «Perché bisogna farci una grande risata sopra… che è l’unica soluzione di fandom che ahimè, ogni anno seguono storie di coppie mai esistite e improbabili, se non a uso e consumo dei social e per convenienza!».

I commenti degli utenti social

Alcuni utenti su Twitter hanno quindi scritto: «Quanta ragione in queste parole e vi brucia perché ha detto la verità», «Ora si mette anche lui che detto era tutto finito dove uscito questo st****o», «Eccone un altro che vuole apparire sfruttando gli Oriele».

Perché bisogna farci una grande risata sopra… che è l’unica soluzione di fandom che aimè, ogni anno seguono storie di coppie mai esistite e improbabili, se non a uso e consumo dei social e per convenienza!! 😂😂 — ALEX BELLI (@AXBproduction) May 30, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 21:27

