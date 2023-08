U&D, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione genitori: «A te che sarai la parte migliore di noi»

di Redazione web

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione diventano genitori. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e donne ha annunciato la dolce attesa dell'ex corteggiatrice con una foto sui social. Il futuro papà 34enne bacia la pancia della compagna e fa una dedica al figlio che nascerà: «A te che sarai la parte migliore di noi».

Il sospetto di una gravidanza era già da qualche settimana sempre più vivo tra i fan della coppia per via del pancino sospetto di Arianna Cirrincione nelle foto. Oggi la conferma.

L'amore di Andrea Cerioli

«Penso che l’istinto di proteggere qualcuno, sia il boato d’un sentimento altissimo. Sempre. In ogni caso. Anche quando non occorre», ha scritto Andrea Cerioli solo qualche giorno fa dedicando uno scatto al tramonto alla fidanzata Arianna Cirrincione.

Ma da proteggere, da oggi, ci sarà anche il loro futuro figlio. Con una foto su Instagram, la coppia ha dato il lieto annuncio ai fan.

La coppia nata a Uomini e donne

Arianna Cirrincione, 28 anni, modella e testimonial di vari brand in giro per l'Italia, nell'ottobre 2018 entra nel mondo dello spettacolo partecipando a Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Cerioli, reduce come tentatore dall'esperienza a Temptation Island Vip.

I due si sono reciprocamente scelti con poche parole e tanti sguardi ed emozioni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Agosto 2023, 14:51

