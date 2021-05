Isola 2021, Andrea Cerioli attacca Isolde Kostner: «E' una stron*a, mi teme». Durante la diretta della puntata di venerdì 21 maggio gli animi si scaldano. La finale sempre più vicina fa cadere le maschere e Ilary Blasi mette i naufraghi davanti le proprie responsabilità.

Andrea Cerioli e Isolde Kostner si sono spezzo stuzzicati nel corso delle puntate dell'isola dei famosi 2021, ma quando sembrava tutto calmo, arriva Ilary Blasi a metterci lo zampino. Durante la diretta della diciannovesima puntata Isolde e Andrea dicono di essersi chiariti, ma c'è un ma.

Ilary fa ascoltare a Isolde una clip di Andrea che parla di lei: «Il comportamento di Isolde mi ha fatto rimanere molto male, il fatto che mi abbia mandato in sfida contro Matteo per mandare giù me... Non capisco perché mi voglia fare questa guerra, probabilmente mi teme! Le do fastidio perché parlo di cibo, ma di cosa dobbiamo parlare qui? Antipatica, che vipera, è una stron*a».

Isolde ammette di esser rimasta molto delusa di queste affermazioni, che non se le aspettava e che sicuramente non teme Cerioli.

