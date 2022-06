Uomini e donne, Andrea Cerioli e i problemi con la bilancia: «Sono ingrassato...»

Senza filtri, l’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Cerioli, parla su Instagram dei chili ripresi. Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, Cerioli non sembra essere riuscito a mantenere il peso forma raggiunto durante la vita da naufrago, dove aveva perso 22 chili. «I miei kg in più sono distribuiti male, perché io metto peso solo nel girovita, tipo un fenicottero, quindi mi sono promesso, in primis per sentirmi meglio e poi perché mi sono fatto una sfida personale che non posso assolutamente perdere, che da oggi avrei davvero fatto il check generale delle mie abitudini quotidiane» ha svelato Andrea sui social.

Ma, contrariamente a quanti speravano lo facesse, Andrea ha spiegato che non svelerà il suo regime alimentare esortando tutti i follower a rivolgersi a nutrizionisti per avere un piano alimentare adatto alle proprie esigenze.

