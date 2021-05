Isola 2021, Andrea Cerioli attacca Francesca Lodo: «Quando una donna non sa rispondere parla di aggressione». Tra i Primitivi si scaldano gli animi e le nomination di certo non aiutano, complice anche Ilary Blasi che durante la diretta della sedicesima puntata mette i due naufraghi a confronto.

Prima dell'eliminazione di Francesca Lodo durante la sedicesima puntata dell'Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi ha mostrato al pubblico il litigio tra la naufraga e Andrea Cerioli. L'ex tronista non ha preso bene la nomination della Lodo nella scorsa puntata e ne è nata una lite che è durata anche durante la diretta.

Cerioli aveva commentato così la nomination di Francesca Lodo: «Non mi piacciono le persone paracu*e, penso che lei lo sia. Mi ha nominato con una scusa per non esporsi», la Lodo ribatte: «Lui mi offende e mi manca di rispetto. È una persona aggressiva che non sa parlare restando calmo».

E sono proprio queste dichiarazioni che non vanno giù a Cerioli e quando la Blasi gli chiede un commento risponde: «Non mi pento di quello che ho detto perché sono sensazioni che continuo a provare. Quando una donna non riesce ad uscire da una discussione ti addita di essere troppo irruento, aggressivo. Mi ha dato fastidio l’essere banalizzato dicendo che dico sempre che ho fame quando invece poteva dare un’altra motivazione come mi aveva detto anche la sera prima».

