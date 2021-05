Isola 2021, diretta sedicesima puntata: tutti contro tutti. In studio arriva Vera Gemma

Isola 2021, diretta della puntata di oggi: tutti contro tutti. In studio arriva Vera Gemma. Nella puntata di stasera che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, avverrà la riunificazione definitiva delle due fazioni sull’Isola dei Famosi 2021.

Leggi anche > Isola 2021: Emanuela, Fariba e Francesca in nomination

Lunedì 10 maggio in prima serata su Canale 5, sedicesimo appuntamento con L’Isola dei Famosi 2021, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Nella puntata di stasera il gruppo dei naufraghi diverrà così uno solo, un tutti contro tutti per conquistare la vittoria finale. Prima della riunificazione, però, alcuni componenti degli Arrivisti saranno protagonisti di duelli ad alta tensione, coordinati da Massimiliano Rosolino, che coinvolgeranno anche gli altri naufraghi: chi vincerà sarà salvo, chi perderà andrà direttamente in nomination. Al termine della puntata, infatti, saranno ben 5 i concorrenti al televoto.

In studio il ritorno di Vera Gemma con Jeda e gli ex naufraghi Elisa Isoardi, Brando Giorgi, Akash Kumar, protagonista di una prova a favore di uno dei naufraghi da lui più amati, Drusilla Gucci e Giulia Salemi pronta a sostenere mamma Fariba.

Non mancherà il momento dell’eliminazione: in nomination Emanuela Tittocchia, Fariba Tehrani e Francesca Lodo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Maggio 2021, 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA