Isola 2021, Vera Gemma provoca Angela Melillo, ma lei no ci sta e replica: «Io non mi sputta*o come te»

Isola 2021, Vera provoca Angela , ma lei no ci sta e replica: «Io non mi sputta*o come te». Tira fuori gli artigli l'angelo dell'isola. Durante le nomination la Melillo ha un confronto molto duro con la figlia di Giuliano Gemma, che prova a farla cadere nelle sue grinfie senza riuscirci.

Leggi anche > Isola 2021, Andrea Cerioli attacca Francesca Lodo: «Quando una donna non sa rispondere parla di aggressione»

Vera Gemma è una provocatrice, mentre Angela Melillo è all'opposto, eppure quando c'è da tirar fuori la grinta la Melillo non si tira indietro. La showgirl è spesso accusata di non prendere mai posizioni e di essere sempre quella che vuole mettere pace in ogni discussione.

A sottolineare questo aspetto è Vera Gemma durante la diretta di lunedì 10 maggio. Per l'ex naufraga la Melillo è un po' falsa e ha tutta l'intenzione di parlarne con lei. «Angela - dice Vera dallo studio - sappi che se si è per bene non bisogna ricordarlo sempre, l'unica con cui sei andata contro e ti sei esposta è Miryea. Non ce l'hai un po' di rabbia o antipatia? Non ce ne frega niente di quanto sei per bene».

«Vera io non sono te - risponde la Melillo . mi dispiace, io sono questa. C'è una piccola differenza tu stai lì e io sto qui, io non sono "amore", chiamami Angela. Ognuno nella vita è com'è, io non mi sputtano come dici tu, quello è un tuo pensiero».

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Maggio 2021, 07:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA