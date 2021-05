Isola 2021, diretta quindicesima puntata: cambio squadra per alcuni naufraghi. Tornano in studio Paul Gascoigne e Beppe Braida. Questa sera, per l'appuntamento in diretta su canale 5, che seguiremo come sempre minuto su Leggo.it, si parte con un inizio inaspettato e spettacolare con i naufraghi schierati in Playa Palapa pronti a sfidarsi nella prima prova.

Venerdì 7 maggio in prima serata su Canale 5, quindicesimo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2021, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.



L'inizio della puntata sarà inaspettato e spettacolare con i naufraghi schierati in Playa Palapa pronti a sfidarsi nella prima prova. Solo alcuni concorrenti avranno la possibilità, attraverso un atto di coraggio, di cambiare gruppo.



Tre i concorrenti al televoto: Emanuela Tittocchia, Miryea Stabile e Roberto Ciufoli. Questa sera in studio Elisa Isoardi, Drusilla Gucci e, per la prima volta, Paul Gascoigne e Beppe Braida.



Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola.





Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 15:00

