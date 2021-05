Isola 2021: Matteo Diamante pazzo di Francesca Lodo, ma lei non ci sta: «È l'ultimo dei miei pensieri»

Isola 2021: Matteo Diamante pazzo di Francesca Lodo, ma lei non ci sta: «E' l'ultimo dei miei pensieri». In Honduras non c'è spazio solo per il cibo, con i nuovi ingressi arrivano anche i primi amori. L'influencer, sembra particolarmente interessato ad approfondire la conoscenza con l'ex letterina.

Che a Matteo Diamante piacesse Francesca Lodo non è un mistero, ma che la Lodo scoprisse questo interessamento attraverso in videomessaggio non era mai accaduto in tutte queste edizioni dell'Isola dei Famosi 2021.

«È una donna bellissima - ha detto Matteo nel video che Francesca ha potuto vedere in diretta durante la puntata di lunedì 3 maggio, in postazione nomination - ha uno sguardo seducente, purtroppo non abbiamo ancora avuto modo di parlare da soli io e lei, ma spero che una di queste sere, magari sotto le stelle, riusciamo a scambiare due chiacchiere».

La Lodo sorride, tra il divertimento e l'imbarazzo della situazione, e mette subito le mani avanti: «Non lo conosco in realtà anche perchè questa distanza non ci ha fatto parlare più di tanto. Io vengo da una storia di anni finita da poco, l'ultimo dei miei pensieri è quello di cercare un fidanzato. Non so se abbiamo delle cose in comune. Comunque siamo a tre metri di distanza, me lo poteva dire».

I due avranno la possibilità però di passare una notte insieme grazie alla prova ricompensa vinta e chissà se da cosa possa nascere cosa.

