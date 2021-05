Isola 2021, Elisa Isoardi emozionatissima entra in studio: «Mi sembra di non aver mai fatto televisione». Bellissima, abbronzata e in un lungo abito bianco pieno di lustrini, l'ex naufraga arriva in puntata tra gli applausi e con in testa un futuro in casa Mediaset.

Nonostante l'infortunio all'occhio che ne ha determinato l'uscita, Elisa Isoardi sta benissimo ed è splendida. La conduttrice fa il suo ingresso trionfale durante la quattordicesima puntata de L'Isola dei Famosi 2021. Per lei si parla di un futuro in casa Mediaset, ma per ora si gode il suo successo.

Un rientro in Italia per la Isoardi con tutti gi onori, la stessa Ilary blasi le riserva una menzione ed un arrivo in solitaria in studio durante l'anteprima. La Isoardi è emozionatissima: «Un'emozione vera essere qui, sembra di non aver fatto mai televisione ti dico la verità ed è la prima volta che mi affaccio in società perché da quando sono tornata dall'Isola dei Famosi non sono ancora andata in tv».

