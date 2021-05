L'Isola dei Famosi 2021 cambia giorno e si sposta al venerdì. La conferma in diretta. L'avevamo anticipato diverse settimane fa ma l'ufficialità è arrivata con la comunicazione di Ilary Blasi durante la quattordicesima puntata. Resta confermato invece il doppio appuntamento del lunedì.

Leggi anche > Isola 2021, diretta quattordicesima puntata: Ignazio Moser alla prova dell'eroe. In studio arriva Elisa Isoardi

L'isola dei Famosi 2021 cambia giorno di messa in onda e passa dal giovedì al venerdì. Resta confermato invece l'appuntamento del lunedì. Il calo degli ascolti del secondo appuntamento e la difficoltà di messa in onda, hanno convinto i vertici Mediaset a fare un cambio di programmazione.

Rircodiamo inoltre che la puntata del giovedì in queste ultime settimana non è andata in diretta ma è stata registrata per lasciare spazio ai Supervivientes spagnoli; passando al venerdì, invece si dovrebbe tornare alla diretta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Maggio 2021, 22:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA