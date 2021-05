Isola 2021, diretta quattordicesima puntata: Ignazio Moser alla prova dell'eroe. In studio arriva Elisa Isoardi. A commentare la puntata con la padrona di casa Ilary Blasi , che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Leggi anche > Isola 2021, Miryea smaschera i Primitivi. Tommaso Zorzi furioso: «Basta prenderci per il cu*o»

Questa sera su Canale 5, quattordicesimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. Continua la competizione fra Arrivisti e Primitivi. Quale delle due squadre si troverà con un concorrente in meno? Chi sarà eliminato al televoto tra Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Rosaria Cannavò?

Il nuovo naufrago Ignazio Moser si sottoporrà alla "prova dell'eroe" per far ottenere un importante benefit al team dei Primitivi. A fare il tifo per lui la fidanzata Cecilia Rodriguez. Inoltre, questa sera arriveranno in studio 3 ex concorrenti: Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Drusilla Gucci. (Credits Uff. Stampa Mediaset).

Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Maggio 2021, 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA