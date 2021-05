Isola 2021, è scontro tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca. «Basta con queste telenovelas cilene». «Vai avanti solo a follower»

Isola 2021, è scontro tra Tommaso Zorzi «Basta con queste telenovelas cilene» e Gilles Rocca «Vai avanti solo a follower». Un litigio in piena regola durante la diretta della quattordicesima puntata. L'influencer e il naufrago non se le sono mandate a dire lanciandosi frecciatine velenosissime.

Uno scontro senza esclusione colpi quello tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca durante la quattordicesima puntata dell'Isola dei Famosi 2021. La scorsa puntata l'attore ha chieso ai suoi di essere nominato - è stato accontentato e il pubblico lo ha eliminato - e si è completamente isolato.

Durante la diretta Ilary Blasi gli ha chiesto qual è il motivo della sua "arrendevolezza": «Sono stato un mese e mezzo con il Covid, in un altro periodo della mia vita avrei vissuto l'Isola in modo diverso, l'esperienza di Ballando mi ha debilitato ballare per tre mesi, non avendo più la forza fisica è venuta a mancare anche quella mentale. Mi sono isolato è perché non mi andava di farmi vedere dagli altri e abbassare il morale del gruppo».

La Lamborghini chiede «Perchè non ti sei ritirato?», «perchè abbiamo tanti vincoli - ribatte Gilles - tu forse te lo puoi permettere io no!». Poi Gilles prova a spiegarsi con Tommaso: «Anche tu durante il tuo GF ... » Zorzi si infuria: «Ma basta, parliamo della tua Isola, sempre con questo Grande Fratello, ma tu che ha fatto nella vita?», Gilles replica con altrettanta veemenza «Ma tu quello hai fatto! Io di che devo parlare, di quello che va avanti solo a follower? Su di me documentati»

Elisa Isoardi prova a fargli forza: «Sei un leader, non poi essere solo autoritario, devi essere anche autorevole»

Gilles continua a parlare del suo amore per Miriam che gli manda anche un video messaggio, ma Zorzi è stufo di tutto e commenta: «Ma basta co se telenovelas cilene». Risate in studio...Isoardi compresa che non riesce a trattenersi

