Isola 2021, malore per Iva Zanicchi che abbandona lo studio: «Voglio andare a casa». Non c'è pace in questa edizione, dopo l'abbandono di tantissimi naufraghi, anche in studio, durante la puntata di venerdì 7 maggio, abbia assistito ad un nuovo ritiro.

Nella quindicesima puntata dell'Isola dei Famosi 2021 finalmente i naufraghi mangiano un po' di più, se quindi un abbandono da parte dei concorrenti sembra scongiurato, non è così per gli opinionisti in studio.

Al rientro dalla pausa pubblicitaria, Ilary Blasi rivolgendosi a Iva Zanicchi chiede: «Poichè che non ci facciamo mancare niente qui, allora Iva cos'è successo oggi?». La cantante mostra la mano sinistra che è rossa e davvero gonfia: «Volevo una mano da diciottenne, mi sono fatta pungere da una vespa - poi mostra l'altra - questa è quella da 80enne invece, vedi la differenza?».

A quanto si apprende la Zanicchi sarebbe stata punta da una vespa e la mano ha iniziato a gonfiarsi sempre di più soprattutto nel corso della puntata: «Voglio andare a casa». La Zanicchi sotto consiglio della produzione e accompagnata da Tommaso Zorzi abbandona lo studio.

