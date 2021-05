Isola 2021, Valentina Persia in lacrime ricorda il compagno scomparso: «Un amore interrotto non sarà mai finito». Dopo aver raccontato della sua brutta depressione post parto, la comica ha condiviso con il pubblico della quindicesima puntata un dolore ancora più grande.

Quasi all'inizio di questa edizione dell'isola dei Famosi 2021 Valentina Persia aveva raccontato il dramma della depressione post parto, ma per la comica la vita non è stata semplice, perchè circa 17 anni fa ha perso anche il compagno. (Credits Uff. stampa mediaset)

Durante la diretta della quindicesima puntata Valentina Persia ha raccontato con grande dolore l'amore profondo per Salvo, il compagno scomparso nel 2004 : «Non mi sono più innamorata, ma non perchè mi sono chiusa, ma non sono mai stata una ragazza che va in giro a rimorchiare. Sono una che scappa se si innamora, ho avuto il privilegio di conoscere cosa significa amare e questa fortuna la auguro ai compagni che stanno di là e a tutti quelli che non credono nell'amore. Salvo mi aveva preparato alla sua dipartita, da quando siamo stati insieme ha avuto 5 infarti, vivo nella casa che abbiamo costruito insieme e mi ha detto "ricordati che un amore interrotto non sarà mai finito". Lui ci sarà sempre. Amo fortissimamente la città di Catania che mi ha permesso di trovare un grandissimo uomo, che venera la sua donna anche ora».

