Isola 2021, Emanuela Tittocchia a letto nuda con Awed. Lo youtuber scioccato. Grazie ad una prova speciale tre coppia hanno avuto la possibilità di dormire insieme su un letto vero. Durante la diretta della quindicesima puntata la Blasi mostra una clip davvero hot.

Matteo Diamante e Francesca Lodo, Velntina Persia e Ignazio Moser, Awed ed Emanuela Tittocchia sono le tre coppie ad aver vinto la prova da "sogno" dell'Isola dei Famosi 2021 nella puntata di lunedì.

Tra queste tre coppie c'è una che ha dato scandalo, parliamo di Awed ed Emanuela Tittocchia che già si sono scambiati dei baci anche se per scherzo. Entrambi single si sono spesso stuzzicati e dormire insieme in un letto vero ha regalato ai telespettatori delle scene davvero piccanti.

La Tittocchia che ha sempre mostrato con fierezza il suo seno da oltre 8mila euro si è presentata in topless. Awed si è proposto come massaggiatore ma non si aspettava di trovare la Tittocchia senza il costume di sopra. Quasi scioccato lo youtuber ha esclamato: «Ma sei nuda! Non ci credo, ti ho rivisto le tette, così da vicino!». Emanuela divertita si è fatta massaggiare ma non sono andati oltre.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 23:16

