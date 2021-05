Isola 2021: Fariba a rischio ustione, Ilary Blasi costretta a interrompere la prova del fuoco. Salemi terrorizzata

Isola 2021: Fariba a rischio ustione, Ilary Blasi costretta a interrompere la prova del fuoco. Giulia Salemi terrorizzata. In sfida con Roberto Ciufoli, la Teherani, per non finire in nomination, resiste e batte il record di tutte le edizioni.

Attimi di paura durante la diretta della sedicesima puntata dell'Isola dei Famosi. Non siamo ai livelli della Marcuzzi che urla Alvin durante la prova subacquea di Mercedesz Henger, ma ci siamo andati molto vicini.

In questa puntata tre coppie hanno sostenuto una prova di restenza per evitare la nomination, a Fariba è toccata la prova del fuoco con Roberto Ciufoli che ha fatto parecchi record. Una prova apparentemente impari, ma la Teherani ha sorpreso tutti.

È Fariba ad iniziare e incredibilmente più il tempo passa più l'ammirazione per la mamma di Giulia Salemi diventa preoccupazione. La fiamma è sempre più alta e vicino a Fariba che rischia l'ustione, Giulia Salemi in studio è spaventata e fa il gesto di smettere. Superati 5 minuti interviene Ilary Blasi a interrompere la prova: «Stai rischiano un po’ troppo. Basta, ti stai ustionando! È un ottimo tempo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Maggio 2021, 07:37

