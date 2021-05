Isola 2021, Akash che figuraccia! Perde la prova in studio e la Lamborghini commenta: «Se una mezza se*a». Il modello dagli occhi di ghiaccio continua a fare gaffe. Dopo i suoi interventi in studio difficili da capire sbaglia completamente la prova assegnatagli dalla Blasi.

Prova simpatia fallita per Akash Kumar. Il modello che è durato pochissimo sull'Isola dei Famosi 2021 sembra non azzeccarne una. Ilary Blasi prova a coinvolgerlo in puntata ma Akash è sempre fuori contesto.

Un esempio? La Blasi chiede ad Akash di convincere Francesca Lodo, come hanno fatto anche gli altri in studio, a restare su Palya Emboscada con Beatrice e lui riesce solo a dire: «Resta guarda come sei bella!». Risate in studio.

Per compensare la padrona di casa chiede al modello di sostenere una prova in studio per regalare la pasta alle due naufraghe. Akash accetta, si mette a torso nudo e si attacca la palo dove dovrà restare appeso per qualche minuto.

Kumar è convintissimo di farcela, sorride, e addirittura inizia a fare gli addominali, purtroppo per lui scivola e a nemmeno un minuto fallisce la prova. Anche lui si rende conto della figuraccia e commenta: «Che figura di mer*a». Più lapidaria Elettra Lamborghini «Sei una mezza se*a»

