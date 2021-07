Isola dei Famosi 2021, Andrea Cerioli vittima di body shaming: «Riguarda anche gli uomini. La risposta dovrebbe essere...»

Andrea Cerioli è stato uno dei protagonisti dall’Isola dei Famosi 2021, dove si è classificato in terza posizione, dietro Valentina Persia e il vincitore Awed. Durante la sua avventura all’Isola dei Famosi 2021, Andrea Cerioli ha subito diverse critiche anche riguardo al suo fisico.

Le critiche subite da Andrea Cerioli durante il suo percorso all’Isola dei Famosi 2021 non l’hanno però scalfito troppo: «Non fanno piacere, certo – ha svelato in un’intervista a”Vanity Faiir” - anche se io so affrontarli. Mi spiace, però, quando a riceverli è magari un ragazzino. Il body shaming, certo, è un problema che riguarda soprattutto le donne ma come nel mio caso può toccare anche un uomo. La risposta dovrebbe essere sempre “chissenefrega, basta stare bene con se stessi”. In forma, se lo si desidera, lo si può tornare. In Honduras poi ho perso 22 chili, ma ingrassare o dimagrire non dev’essere un cruccio. E soprattutto nessuno può permettersi di giudicare il corpo di un altro».

Oltre all’Isola dei Famosi Andrea Cerioli ha partecipato anche al Grande Fratello e Uomini e donne: “Devo dire che i reality un po’ mi hanno salvato. Ho fatto il Gf nello stesso anno in cui è morta mia madre, e poi Uomini e donne. Tutto questo mi ha tenuto impegnato nel momento più brutto della mia vita, ma non c’ero con la testa. Avevo bisogno di affrontare il dolore, risalire”.

Durante il dating show di Maria de filippi ha conosciuto il suo grande amore, Arianna Cirrincione: “La seconda volta che sono tornato sul trono, invece, sono arrivate tantissime ragazze, ma per me era difficile fidarsi, credere che fossero lì davvero per me. Poi è arrivata Arianna, timidissima. Non riusciva a parlarmi, a fare nulla, ho pensato che fosse lì perché le piacevo davvero. E la cosa è stata reciproca. Per questo ho scelto subito, sapevo già. Quando so che una persona mi piace, non ho dubbi, voglio subito viverla”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Luglio 2021, 18:35

