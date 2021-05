Isola 2021, Arianna Cirrincione e gli attacchi ad Andrea Cerioli: «Moralisti, aggressività e maleducazione sono altra cosa»

All’Isola dei Famosi 2021 nell’ultima diretta non sono mancate le critiche ad Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, la sua fidanzata, l’ha difeso sul social. Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, Andrea Cerioli è finito in nomination ed è stato accusato di essere molto lamentoso, maleducato e a volte aggressivo.

All’Isola dei Famosi 2021, Arianna Cirrincione difende Andrea Cerioli

Dopo la puntata dell’Isola dei Famosi 2021 per Andrea Cerioli non sono mancate le critiche negative neanche sul social e da Instagram a difenderlo è arrivata la fidanzata Arianna Cirrincione: “Trovo che quello che sta succedendo – ha spiegato nelle stories – sia fuori luogo e di cattivo gusto. Nella clip Andrea non è l’unico si lamenta, semplicemente ha oggettivamente un carattere un pochino più colorito. Se non si esprimi e non ti esponi sei un comodino, se ti esprimi diventi arrogante e lamentoso. Troviamo un punto d’incontro”.

Il comportamento di Andrea Cerioli secondo Arianna Cirrincione non è diverso da quello degli altri che come lui sono da tempo sull’Isola dei Famosi 2021: “Andrea è un gran lamentone ma quando c’è da condividere il cibo o da dare la sua porzione è il primo a farlo, però di questo non ne parlate. Mi hanno poi stancato anche i termini aggressivo e maleducato, perchè sono tutt’altra cosa. Quindi anche un pò meno moralismo”.

