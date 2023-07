Uomini e Donne, Alessia Cammarota si sfoga contro i "consigli" dei follower sui social: «Terrorismo psicologico»

di Redazione web

Alessia Cammarota, ex volto amatissimo di Uomini e Donne, e il marito Aldo Palmieri, conosciuto proprio all'interno del programma di Maria De Filippi, recentemente, sono diventati genitori del loro terzo bambino: Mattia. L'ex corteggiatrice è solita condividere molto con i suoi follower con i quali si confronta, soprattutto, sul tema maternità e figli. Proprio nelle scorse ore, Alessia si è lasciata andare a uno sfogo su Instagram.

La storia Instagram di Alessia Cammarota

Alessia Cammarota ama chiacchierare e rimanere in contatto con i suoi follower su Instagram e, proprio per questo, spesso, mette a loro disposizione il box delle domande. Così, ha fatto anche nelle scorse ore in cui, però, molti dei suoi follower l'hanno messa in guardia su quanto diventerà difficile la vita da mamma ora che ha tre bambini.

L'ex corteggiatrice si è, quindi, lasciata andare a uno sfogo social e ha detto: «Magari sì, magari no… Magari no! Però dico, se anche dovesse succedere, perché ricordarmelo? Perché portare avanti questo terrorismo psicologico? Questa è una domanda che mi sono sempre fatta e continuo a farla. Perché un’altra mamma dovrebbe spaventare? Perché? Ci può stare che non tutte le persone vivano la gravidanza allo stesso modo o essere neo mamma allo stesso modo.

La conclusione di Alessia

Infine, Alessia Cammarota ha concluso il suo discorso facendo una sua considerazione: «La maternità e l'arrivo di un bambino in famiglia non è semplice e per questo penso che una mamma meriti, da parte di un'altra mamma, sempre una parola di conforto».

