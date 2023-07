Alessia Cammarota, è nato Mattia: la gioia per il terzo figlio dopo il dolore per un aborto

di Redazione web

Alessia Cammarota e Aldo Palmieri sono diventati genitori per la terza volta. Questa notte, 18 luglio, alle 3.20 è nato il piccolo Mattia e mamma e papà non potrebbero essere più felici. Alessia ha pubblicato una storia su Instagram che la immortala mentre è in ospedale, testa a testa con suo marito, Aldo Palmieri, e con una scritta, semplice e chiara: «Benvenuto Mattia».

Aldo e Alessia sono già genitori di altri due figli: Niccolò (8 anni) e Leonardo (6 anni). Mattia, il nuovo nascituro, arriva dopo un aborto che ha causato molto dolore alla famiglia. Loro, però, hanno saputo rialzarsi e continuare a sostenersi e amarsi. I dottori le dissero che per lei sarebbe starebbe pericoloso avere un altro figlio. Per fortuna, tutto è andato per il meglio.

Aldo e Alessia sono sposati dal 2013, ma come si sono conosciuti? Andiamolo a scoprire.

Aldo e Alessia: la loro storia d'amore

Aldo e Alessia si sono conosciuti nel programma di dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, e fu amore al primo sguardo. Alessia era la corteggiatrice di Aldo e il loro percorso all'interno del programma è stato pieno di alti e bassi che li hanno portati ad uscire insieme per vedere se il loro amore, chiaro agli occhi di tutti, potesse reggere la quotidianità e la lontananza che li aspettava. I due sono andati subito a convivere in Sicilia, terra natia di Aldo, e avevano le idee molto chiare: volevano sposarsi e creare la loro famiglia. Dopo il matrimonio nel 2013 e la nascita del primo figlio, tuttavia, Aldo ha confessato ad Alessia di averla tradita e che aveva bisogno di stare da solo.

Così è stato, poco tempo dopo Aldo e Alessia sono tornati insieme, più forti che mai. La loro famiglia cresce ancora di più e, dopo Leonardo, arriva anche Mattia, pronto a dare tanto filo da torcere alla mamma, che sperava nell'arrivo di una femminuccia.

