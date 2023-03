Alessia Cammarota incinta del terzo figlio dopo l'aborto. Il retroscena: «Mi dissero che non avrei potuto più averne»

di Redazione web

Alessia Cammarota aspetta il terzo figlio. L'ex di Uomini e Donne vive ormai da 10 anni la sua storia d'amore con Aldo Palmieri, conosciuto proprio nel programma di Maria De Filippi. I due sono stati tra i protagonisti più amati del programma e a distanza di tanti anni fanno ancora battere il cuore dei fan della trasmissione. Alessia ha annunciato l'arrivo di un terzo bambino, raccontando però un retroscena molto triste.

L'aborto e le difficoltà

Due anni fa Alessia e Aldo hanno perso un figlio, la coppia raccontò il grande dolore della perdita, ma solo oggi che finalmente è in arrivo un altro bambino, hanno voluto svelare il retroscena. Alessia, con diverse stories su Instagram ha raccontato cosa le è successo. Dopo l'aborto infatti, le fu detto che non avrebbe potuto avere altri figli: «Iniziarono le cure e furono mesi non facili, pieni di domande. Sospese la cura, si pensava a un ritorno alla normalità, invece no. Ancora niente ciclo, solita prassi, test di gravidanza, ovviamente negativo ma obbligatorio e visita. Uscì fuori una bella cisti di cinque centimetri, e ora che si fa? Si aspetta, ci rivediamo fra due settimane così rivalutiamo la situazione. Le due settimane passarono, ne passò anche una terza. “Dottoressa, nessun cambiamento, nessuna macchia”. “Alessia solita prassi, test e poi visita”. Ma quella visita vi voglio dire che ci arrivammo in tre. Papà, mamma e un fagiolino piccolo piccolo. Perché quel test, inaspettatamente, era positivo. Lì c’era il nostro piccolo grande miracolino. L’abbiamo difeso, l’abbiamo nascosto a tutti e dico a tutti, ma oggi voglio urlare "benvenuto quinto mese"».

La nuova gravidanza

Le lacrime che mostra Alessia sono di gioia e dopo aver commosso i fan ha pubblicato anche una tenera foto del suo pancino, mentre lo accarezza sulla neve. La dida al post su Instagram è eloquente: «Il sole arriva per tutti …e il mio è più splendente che mai».

