Uomini e Donne, incidente per Alessia Cammarota: racconto choc sui social. Cosa è successo

Alessia Cammarota ha fatto preoccupare i suoi fan. L'influencer, ex volto di Uomini e Donne, ha raccontato sui social di essere rimasta coinvolta in un incidente in auto. Prima di proseguire con il racconto di quanto accaduto, la Cammarota ha subito tranquillizzato i fan spiegando che non è successo nulla di grave, ma solo tanto spavento.

Alessia Cammarota, il racconto dell'incidente

Alessia Cammarota su Instagram ha raccontato di aver fatto un incidente qualche giorno, niente di grave fortunatamente e anche l'auto non sembrava avesse danni esagerati. L'influencer, tuttavia, ha avuto una spiacevole conversazione con la signora che era a bordo dell'altra volante. La donna, secondo quanto racconta Alessia Cammarota, non si è fermata allo stop, predendo così in pieno la macchina dove stava viaggiando Alessia con la sua famiglia.

«Sembrava una brava persona infatti le ho detto di andare a lavoro senza problemi e che ci saremmo accordate in un secondo momento con l'assicurazione», ha riferito Alessia Cammarota prima di entrare nei dettagli.

La macchina di Alessia non era in grado di muoversi e dato il torto della signora, l’assicuratore l’ha invitata a fare la costatazione amichevole. «Ho provato più volte a chiamare la signora senza ricevere mai una risposta, fino a quando l'ho sollecitata dicendole che se avesse continuato a non rispondere io avrei dovuto denunciare il fatto».

A quel punto la signora risponde, ma si finge la nipote lasciando Alessia Cammarota senza parole. Nasce così un confronto poco amichevole concluso con il rifiuto della signora (controparte dell'incidente) di eseguire il cid, ossia la constatazione amichevole dell'incidente.

«Mi sono arresa» ha detto la Cammarota che ha abbandonato la conversazione con la donna lasciando tutto in mano all'assicurazione: «Mi auguro solo di non incontrarla mai più e soprattutto di non incontrarla mai quando attraverso la strada», ha chiosato l’ex volto di Uomini e Donne.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Marzo 2023, 21:30

