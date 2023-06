Uomini e Donne, Isabella Ricci: «Ho chiesto io il divorzio da Fabio Mantovani, lo avevo sopravvalutato»

di Redazione web

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono conosciuti all'interno degli studi di Uomini e Donne e tra loro è subito scoppiato l'amore e la passione. Proprio per questo motivo, i due sono usciti insieme dal programma e dopo un periodo di ulteriore conoscenza hanno deciso di convolare a nozze.

Il matrimonio, però, non è andato come si sarebbero aspettati e, infatti, dopo solamente un anno si sono separati. Durante un'intervista, Isabella ha spiegato le ragioni per cui, secondo lei, è stato meglio prendere due strade differenti.

Isabella Ricci ha rilasciato un'intervista a FanPage dove parla della sua separazione da Fabio Mantovani: «Stavamo insieme da un anno e due mesi. Il 19 gennaio è cambiato lo scenario improvvisamente. Ho deciso io di chiedere il divorzio. Il matrimonio è stato sostanzialmente un inciampo, un errore di valutazione da entrambe le parti. Da parte mia, riconosco di aver commesso l'errore di averlo sopravvalutato. Di avere sopravvalutato le sue parole. Lui, presumibilmente, ha sottovalutato me. Rimanere in amicizia con Fabio? In generale, le amicizie con gli ex si mantengono se il comportamento è stato adeguato.

Il futuro di Isabella

Infine, Isabella Ricci ha concluso parlando del suo futuro: «Per me adesso si tratta di andare nella direzione dello stare sereni, non di avere nuove storie. Almeno per quanto mi riguarda. È importante stare in mezzo al mondo, in mezzo alla vita. Se tornerò a Uomini e Donne? Non ne ho idea, in questo momento non ho valutato questa ipotesi».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Giugno 2023, 15:52

