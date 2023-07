Lavinia Mauro e Alessio Corvino dopo Uomini e Donne: «Abbiamo deciso di dire no alla convivenza»

di Redazione Web

La storia d'amore tra Alessio Corvino e Lavinia Mauro procede a gonfie vele, nonostante la distanza. Anzi, secondo la coppia, la distanza è un elemento che fortifica ancor di più il loro rapporto. I due piano piano sono riusciti a smussare quelle incomprensioni che spesso li portava a litigare durante Uomini e Donne. Il merito? Andiamo a scoprirlo.

Durante un'intervista a Fanpage Alessio Corvino e Lavinia Mauro hanno raccontato che cercano sempre di risolvere i problemi. «È bello rivedersi dopo due o tre giorni nei quali siamo impegnati con il lavoro.

Al momento, la coppia preferisce rimandare la convivenza. Lavinia è ancora impegnata con l'università mentre Alessio lavora a Caserta. «Oggi stiamo vivendo la nostra relazione come una storia normale - ha sottolineato Lavinia Mauro-. Abbiamo bruciato le tappe, per la convivenza ora aspettiamo. Non abbiamo messo la convivenza in secondo piano ma procrastinata. Che ansia, figli sì ma non domani. Vorrei dare ai miei figli l'educazione che ho avuto. Sono stata viziata ogni tanto ma nel modo giusto. Sarò dolce, se lui piangerà io lo farò con lui. Ci sarà Alessio più duro».

«Alessio è riuscito a calmare la mia ansia»

Poi, ha aggiunto: «Alessio è riuscito a calmare tanti aspetti della mia ansia, a non farmi usare il ventaglio in alcuni momenti. Ha sbloccato tante cose - ha continuato l'ex tronista -. Anche durante il percorso ero riuscita a migliorarmi. Ovviamente l'ansia c'è sempre, ma è diminuita tanto. Durante gli esami o in situazioni che mi agitano c'è, è normale. Ma sta andando molto meglio».

