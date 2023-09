Antonella Fiordelisi dimenticata dopo il Grande Fratello? Lei: «Solo con l’Alzheimer puoi dimenticarti di me». I fan: «Vergognati»

di Redazione Web

Antonella Fiordelisi si è ritrovata in un vortice di polemiche dopo una sua dichiarazione che ha diviso i fan. L'ex gieffina ha risposto a un utente nei commenti sul suo profilo Instagram toccando un tema molto delicato e spesso fonte di grandissime sofferenze chi ne soffre e per chi assiste il malato: l’Alzheimer.

Un commento irrita la ex gieffina

Un utente le ha scritto che sta per finire nel dimenticatoio. Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip è, secondo il suo hater, sempre meno protagonista. L'utente l'ha accusata di ricorrere a dei mezzucci per creare hype. Antonella Fiordelisi non ha mancato di rispondere con un commento che ai pù è risultato poco appropriato: «Dimenticata? Solo con l’Alzheimer puoi dimenticarti di me», ha scritto, non tenendo conto che la malattia che ha citato con forse tanta superficialità è motivo di grandissime sofferenze sia per chi ne soffre che per le loro famiglie.

Le polemiche dei fan

Se alcuni fan l’hanno sostenuta e continuano a essere al suo fianco, molti altri hanno cominciato ad attaccarla proprio per la battuta poco felice: «Come se l’Alzheimer fosse solo un dimenticare e basta.

«Le persone fanno fatica a riconoscere i propri famigliari. Non è una bella cosa. Vergognati. Mi dispiace, ma hai toppato alla grande», ha aggiunto un altro. Ma ancora: «Troppo spesso usate parole e le prendete alla leggera. C’è molta gente che soffre di quella malattia, come mia nonna soffriva di demenza senile. O il mio amore che ha perso la persona che amava tanto e che resterà sempre accanto a lui. Perciò conta fino a dieci prima di aprire bocca». A questo, però, la Fiordelisi ancora non ha replicato.

