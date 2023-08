​Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, è scontro social: «Buona si, ma fessa no»

di Redazione web

La relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si è conclusa già da qualche mese, ma continua a far parlare del loro amore, così passionale e travolgente. I fan dei Donnalisi non perdono la speranza di poterli rivedere insieme un giorno, ma dopo quest'ultimo litigio su Twitter, le probabilità che i due vogliano tornare insieme e riprovarci sono molto remote.

Andiamo a scoprire che cosa è successo.

Edoardo Donnamaria furioso su Twitter: «Occhio che partono denunce». Cosa è successo

Il litigio sui social tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ha avuto origine da un tweet di Sonia Bruganelli, del 28 maggio, dove diceva: «Il rispetto post relazione è una cosa che ti fa capire con chi stavi veramente».

Antonella Fiordelisi, visto il commento del suo ex fidanzato, non ha esitato un attimo e ha commentato: «Il rispetto durante la relazione credo sia ancora più importante e visto che ogni volta fai sempre pensare attraverso i social cose non vere perché ti piace illudere le persone, ti do il permesso di pubblicare l'ultima nostra chat del 28 luglio» .

In seguito ha aggiunto: «Si è fatto vedere a Ravenna solo perché era un evento di coppia pagato per poi scappare subito a Roma e non farsi più sentire, fino a quando non l'ho chiamato io per andare a Filicudi e mi ha detto di no e che non vuole stare con me. E poi parla del post relazione? Buona si, ma fessa no», chiarendo una volta per tutte che tra i due non potrà più esserci nulla.

La ragazza ha, poi, cancellato i tweet.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Agosto 2023, 16:22

