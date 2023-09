Ida Platano, Alessandro Vicinanza innamorato pazzo: «Se mi lasci...»

di Redazione web

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono più innamorati che mai. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e donne deve il proprio amore al programma e alla possibilità avuta di conoscersi. I fan, appassionati ad entrambi, si godono la loro storia d'amore con affetto e partecipazione, chiedendo anche all'ex cavaliere del Trono over, cosa farebbe se Ida Platano lo lasciasse.

La risposta è tutta da ridere.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Il 40enne salernitano è arrivato nello studio di Uomini e donne e con costanza e passione, alti e bassi, ha conquistato la sua amata siciliana. Ida Platano, infatti, non ha avuto dubbi quando è stato il momento di scegliere di uscire dalla trasmissione con lui. La relazione con Riccardo Guarnieri, il suo ex storico, era ormai al capolinea e non si poteva né immaginare, né sperare, un ritorno di fiamma tra i due.

«Se mi lascia...»

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, nelle ultime ore, hanno risposto a qualche cuorisità dei fan che tramite le Instragram stories gli ha chiesto: «Cosa farai quando ti lascerà Ida?».

