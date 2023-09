Ida Platano al mare, infuria la polemica: «Truccata e pettinata per andare in spiaggia?». Ecco la sua risposta

di Redazione web

Ida Platano si trova ancora in vacanza al mare in Sardegna e si sta godendo gli ultimi tuffi nelle acque cristalline. L'ex dama di Uomini e Donne è sempre molto attiva sui social con i suoi follower, ai quali racconta tutto ciò che fa e le sue nuove avventurre lavorative.

Nonostante venga spesso attaccata e insultata dagli hater, Ida ha le spalle larghe e non pone attenzione alla cattiveria e alla negatività delle persone. Proprio oggi, 5 settembre, è stata criticata molto per essersi truccata e pettinata prima di andare al mare.

Andiamo a vedere che cosa è successo.

Natalia Paragoni, incidente sul red carpet di Venezia: la bestemmia che non ti aspetti

Uomini e donne: Riccardo Guarnieri fidanzato? Passeggiata romantica con una misteriosa ragazza

Ida Platano e lo sfogo contro gli hater

Ida Platano è stata criticata molto da alcuni dei suoi follower perché questa mattina, prima di andare al mare e farsi il bagno, si è truccata e pettinata come se stesse per uscire. «Leggevo che in molti mi avete criticato per essermi truccata per andare in spiaggia. Come ci dovrei andare? Disordinata? Curiamoci sempre, per noi stesse perché chi non ci tiene non si cura», ha detto la ex dama di Uomini e Donne. La donna, poi, è tornata a godersi gli ultimi giorni di mare prima di riprendere il solito tran-tran.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Settembre 2023, 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA