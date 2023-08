Uomini e Donne anticipazioni, caos e polemiche nel Trono over: Tina Cipollari definita «una pazza»

di Redazione Web

Non mancheranno le polemiche nella nuova edizione di Uomini e Donne. Già dalle registrazioni in corso, sono emersi colpi di scena. In primis, ci sono stati dei ritorni nello studio di Canale 5, sia legati al Trono Over che al Trono Classico. Discorso diverso per Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che sono tornati per raccontare come la loro storia sta andando avanti e stavolta la parrucchiera di Brescia non ha ritrovato in studio l'ex Riccardo Guarnieri. Infatti, grande novità: sia Riccardo che Armando Incarnato non hanno fatto ritorno nel programma in questa nuova edizione, almeno per ora. A raccontarlo è l'esperto Lorenzo Pugnaloni che su Instagram dice come Ida e Alessandro siano apparsi insieme “super carini”. Hanno raccontato ciò che hanno vissuto in questi mesi di relazione e Tina Cipollari ha lanciato qualche battuta legata ai loro frequenti viaggi...

Guendalina Tavassi e i “reperti archeologici”: «Ecco come ero a 18 anni» FOTO

Giorgia Soleri, sogno realizzato: «La me 13enne si sta sentendo male»

Cosa è successo

«Una coppia davvero solida», si legge tra le anticipazioni di UeD. Passando al Trono Over, Gemma è tornata al centro studio dopo le ultime registrazioni.

Le news

Anche la dama Aurora Tropea ha appena iniziato una conoscenza, con un nuovo cavaliere del parterre. Quest’ultimo è uscito sia con lei che con un’altra nuova dama. E' proprio Aurora la protagonista di una nuova discussione in studio. Infatti, è stato mostrato ai presenti un video in cui Aurora ed Elio parlavano di Tina Cipollari durante un ballo. Durante questa conversazione, il cavaliere ha attaccato duramente l’opinionista, definendola «una pazza». Et voilà, di là è nato un nuovo scontro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Agosto 2023, 22:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA