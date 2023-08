Teresanna Pugliese, la rivelazione: «ll Gf Vip? Non lo rifarei. Ma Uomini e donne invece...»

di Redazione Web

Teresanna Pugliese a tutto tondo. L'ex tronista di Uomini e Donne si è raccontata in una lunga intervista a Fanpage parlando delle sue passate esperienze televisive. Dopo aver partecipato a Uomini e Donne sia come corteggiatrice che come tronista, Teresanna Pugliese ha partecipato al Grande Fratello Vip. Un’esperienza importante che l'ha cambiata molto sia dal punto di vista professionale, che umano. Ma sembra che la Pugliese non lo rifarebbe: «Ebbi pochi giorni di preavviso, non ero preparata. Non ero allenata per quel tipo di ring» ha ammesso.

Ilary Blasi, cambio di look dopo la vacanza. Fan impazziti: «Dimostri 10 anni in meno»

Michelle Hunziker, dieta e allenamento: ecco i trucchi per avere il (suo) fisico perfetto

ll cambiamento

Teresanna racconta quell'esperienza e il suo ricordo: «Mi ha stravolto il distacco dalla mia quotidianità, da mio figlio, mio marito, le mie abitudini.

L'esperienza

Al contrario, invece, rifarebbe Uomini e Donne. All’epoca era giovanissima e aveva una grande voglia di innamorarsi e trovare il principe azzurro. «Dico sempre che Uomini e Donne è stata per me un’esperienza formativa. Spesso mi chiedono “La rifaresti?”, assolutamente sì. Non la rinnego. È arrivata in un momento nel quale non mi conoscevo abbastanza, e per questo è avvenuta la mia formazione. Avevo appena 20 anni, non sapevo cosa aspettarmi, cosa fosse, come sarebbe andata. Un po’ come un appuntamento al buio con me stessa. Mi sono catapultata in un vortice di emozioni, nuove e molte intense. Ci sono stati alti e bassi, questa esperienza mi ha fatto capire chi ero e cosa volevo. Ho vissuto l’emozione del desiderio, dell’attesa, cose non scontate» ha spiegato, aggiungendo che l’unica persona che ha sempre creduto in lei è stata Maria De Filippi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Agosto 2023, 21:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA