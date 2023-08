Uomini e Donne, il mistero della registrazione annullata: cosa è successo

di Redazione Web

E' già partita la prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne, in programma l’11 settembre su Canale 5. Nel corso della puntata, sono stati presentati i tre nuovi tronisti che intratterranno il pubblico nei prossimi mesi. Ma, dai primi rumors, è emerso che il 25 agosto ci sarebbe dovuta essere la seconda registrazione, ma sarebbe stata improvvisamente annullata a causa di presunti problemi personali legati alla padrona di casa, Maria De Filippi.

A lanciare lo scoop è stato Lorenzo Pugnaloni, esperto del dating show, che spesso pubblica le anticipazioni del programma. E leggendo la news, in molti si sono allarmati, pensando che potesse essere successo qualcosa alla conduttrice. Ma ora, sembra che tutto sia stato smentito.

A smentire tutto è stato proprio, Lorenzo Pugnaloni che in una storia Instagram ha comunicato di essere stato vittima di disinformazione e che la notizia secondo la quale Maria avrebbe avuto dei problemi personali non era assolutamente vera.

L'errore

Lo stesso errore era stato ripreso dalla pagina Amici News che aveva pubblicato la stessa notizia sulla registrazione annullata per problemi di Maria De Filippi. Ma anche questa pagina ha dovuto smentire la news, specificando come si fosse trattata di un’informazione falsa e scusandosi con tutti i loro followers.

Non resta che attendere la prossima settimana per scoprire cosa succederà all’interno del dating show e soprattutto capire perché la registrazione non è stata fatta.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Agosto 2023, 12:29

