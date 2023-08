Alessia Cammarota, le critiche al passeggino nuovo. Lei risponde così: «Ma che ve ne f***e?»

di Redazione Web

Parola d'ordine: criticare. E Alessia Cammarota lo sa bene. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, oggi madre di 3 bambini insieme al marito ed ex tronista Aldo, risponde a tono agli haters. La neo mamma ha pubblicato un post del passeggino che ha scelto per l'ultimo arrivato, mostrandolo al parterre di fan. Ma sembra che non tutti abbiano gradito... per cui Alessia ha replicato a dovere nelle stories.

«lo dormo 3 ore a notte, da un po' di tempo, diciamo che... il fatto che non vi piaccia il nostro passeggino non è tra i problemi che mi creerò oggi. Ma poi... tutta sta arrabbiatura da dove viene?», dice ironicamente e con toni pacati Alessia.

La risposta

Continua poi, l'ex corteggiatrice, e aggiunge: «Ma..

ll passeggino

Solo poche ore fa la neo mamma aveva pubblicato un post in cui mostrava il fatidico passeggino. Pioggia di commenti negativi sotto il post definiscono il passeggino poco adatto ad una mamma: «Orribile questo modello», «Solo tu una scelta così con l’ala dorata», «versione “trash"», «Questo passeggino non si può guardare», «il passeggino orrendo».

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Agosto 2023, 12:06

